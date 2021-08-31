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  3. Son dakika | PCR testi zorunlu mu olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge

Son dakika | PCR testi zorunlu mu olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderildi.

Son dakika | PCR testi zorunlu mu olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu gönderilen genelge ile testlerin zorunlu tutulacağı kişi ve yerler açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre;

Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

GENELGEDE '18 YAŞ' DETAYI

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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