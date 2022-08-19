Son dakika | Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde düzenlenen operasyonla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerimizin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde, bölgede düzenlenen operasyonla 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, haberi sosyal medya hesaplarında yayınladıkları paylaşımla, "Terörist neredeyse hedef orası!" açıklamasıyla duyurdu.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI"

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu Twitter adresi üzerinden paylaşmış olduğu tweet ile duyurdu. Paylaşmış oldukları tweette, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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