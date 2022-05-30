Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin var Türkiye! MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu