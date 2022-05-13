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  3. Son dakika! Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu!

Son dakika! Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu!

Son dakika! MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu!

Son dakika! Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu. 

Son dakika! Pençe Kilit operasyonunda Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu!

ŞEHİT SELMAN GÜLER KİMDİR?

Şehit Selman Güler, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dünyaya geldi. 13 Mayıs 2022 günü Saat 12:24 Sıralarında Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında Kareda Bölgesinde BTÖ Mensuplarınca Araziye Yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi Sonucunda yaralana Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler kaldırıldığı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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