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Son dakika | Pendik'te metro inşaatında patlama!

Son dakika... Pendik Kaynarca metro hattında patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de patlamının sesinin duyulduğu aktarıldı.

Son dakika... Pendik Kaynarca metro hattında patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de patlamının sesinin duyulduğu aktarıldı.

Pendik Kaynarca'daki bir metro inşaatında yaşanan patlama sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynarca tuzla metro çalışmaları kapsamında yapılan kontrollü patlatmaların sonucu çevre binaların camları kırıIdı.

İstasyona yakın olan Yeni Yüzyıl Hastanesi patlamnadan çok etkilenerek bir çok camlarının kırıldığı gözüktü

Berkem Temizel
Gece Editörü
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