SON DAKİKA! Pentagon Sözcüsü: 2 üst düzey IŞİD Horasanlı öldürüldü!

SON DAKİKA! ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan ile ilgili yapılan açıklamada:

"DEAŞ Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü, biri de yaralandı." denildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor;

"DEAŞ Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü, biri de yaralandı. Sıfır sivil zayiatından söz ediyoruz. Kendimizi koruma kapasitemizi sürdüreceğiz ve ufuk ötesi imkanlarımızı koruyacağız. Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor. Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız. Dün 32 Amerikan ordusu uçağı yaklaşık 4 bin personeli ülkeden kaçırdı. 34 koalisyon uçağı da kalktı. 2 bin 800 kişi ayrıldı bu uçaklarla. 66 uçak kalktı 24 saatlik süreçte. Toplam tahliye edilen kişi sayısı 117 bini aştı. Bunların büyük kısmı Afgan sivillerden oluşuyor, yaklaşık 5 bin 400'ü ise Amerikan vatandaşı. Tehditler hala oldukça büyük ve ciddi. Askeri görevimiz bitmeye başladı, binlerce ordu mensubumuz bu önemli görevi tamamlamak için çaba harcıyor. Şu anda yaklaşık 8 bin Afgan sivile ev sahipliği yapıyoruz."

Pentagon Sözcüsü John Kirby;

"Tek bir görevdi dünkü hava saldırısı. Hedefleri vurduk. Biz de anladık ki 1 kişi daha hayatını kaybetmiş saldırıda ve biri de yaralanmış. Bildiğiniz gibi savaş raporları zaman içinde değişebilir. Gerekirse başka görevler yapma imkanımız, kapasitemiz de var. Öldürülen kişilerin isimlerini vermeyeceğiz. Bunu doğrulayamayız. Bunu reddedecek, inkar edecek pozisyonda değilim. Planlamacıları ve arabulucuları öldü. Bu kişiler artık dünyada yürümüyorsa bu çok iyi bir şeydir. Başka operasyonlar da yapabiliriz, gücümüz var. "