SON DAKİKA! PFDK'den Marcao'ya 8 maç ceza!
Son dakika! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yaptığı açıklamada Galatasaraylı oyuncu Marcao'ya 8 maç ceza aldığının bilgisini paylaştı.
Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı. Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.