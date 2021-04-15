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  3. SON DAKİKA! Pfizer/BioNTech aşıları çöpe mi gidiyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı!

SON DAKİKA! Pfizer/BioNTech aşıları çöpe mi gidiyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aşıların çöpe gittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve aşı israfının söz konusu olmadığını belirtti.

SON DAKİKA! Pfizer/BioNTech aşıları çöpe mi gidiyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aşıların çöpe gittiği iddialarına ilişkin olarak, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

 

 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından yapılan açıklamada, özellikle Pfizer/BioNTech aşısı için randevu alan kişilerimn bu randevuya gitmeleri gerektiği, aksi halde saklama koşulları dolayısıyla aşıların ziyan olduğu ifade edilmişti. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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