Son dakika! PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi!

Alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü, bu çerçevede bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylemlere katıldığı hatta yönlendirdiği tespit edilen terörist Bedirhan Abi’yi hedef listesine dahil etti.

NOKTA OPERASYON İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk vatandaşı olan ve katıldığı eylemler nedeniyle aranırlık kaydı bulunan terörist Bedirhan Abi'nin, Sincar'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit eden MİT, operasyon için düğmeye bastı. Saha ajanları ve diğer imkanlarını kullanarak terörist Abi’ye yönelik titiz bir çalışma planlayan MİT, Irak’ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile şahsı etkisiz hale getirdi.

MİT, TERÖRİSTİN İZİNİ SÜRDÜ

Güvenlik kaynakları, MİT'in, Türkiye'de katıldığı eylemler nedeniyle terörist Bedirhan Abi'nin izini sürerek, sınırlarımıza kilometrelerce uzaklıktaki Sincar'da etkisiz hale getirmesinin, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.