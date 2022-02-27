Son dakika! Putin rahat durmuyor! Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti!

Son dakika! Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Başta ABD olmak üzere, NATO ülkesi Rusya ve Putin'e yönelik kararlarını peş peşe sıralarken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz olumlu bir sonuç alınmadı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın detaylı gelişmeleri haberin detaylarında...

27 ŞUBAT RUSYA- UKRAYNA GELİŞMELERİ

16:13: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

16:10: Belarus Başkanlık Ofisi, Ukrayna heyetinin Gomel şehrine geleceğini duyurdu.

15:45: Rus medyası Ukrayna heyetinin Gobel'de Rusya ile müzakere etmeyi kabul ettiğini iddia etti.

15:10 İsrail Başbakanı Putin'e çağrıda bulunarak Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk teklifinde bulundu.

14:59 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Kliçko, ayrıca başkentte Rus birliklerinin bulunmadığını ve saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14:46 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Zelenski, görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

14:34 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

14:15 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin Harkov kentinden püskürtüldüğünü, bölgenin kontrolünü yeniden ele alındığını açıkladı.

13.30: Almanya Başkanı Scholz: NATO Bölgesinin her karışını korumaya devam edeceğiz. Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor.

Scholz ayrıca NATO sınırlarının savunulması kapsamında

13.14: Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

13.40 Belçika Başbakanı, hava sahasını tüm Rus havayollarına kapattıklarını açıkladı. Başbakan Alexander De Croo “Belçika hava sahası vahşide saldıranlara açık değildir” dedi.

13:36 Ukrayna ordusu, sivil direniş hareketine katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı.

Rehberde, "Silahınız veya mühimmatınız olsun ya da olmasın, mümkün olan tüm mücadele yollarını ve araçlarını kullanın" denildi.

Rehberde halktan şunlar istendi:

Yol işaretlerini sökün

Hareketi imkansız kılmak için ağaçları devirin

Ev yapımı yangın çıkarıcı cihazları aktif olarak kullanın

Kilit ulaşım merkezlerini tahrip edin

Gece veya alacakaranlıkta daha aktif olun

13:09 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

12:45 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybettiğini açıkladı.

12:30 İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir

12.11: AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi.