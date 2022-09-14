Son dakika | Putin'e suikast girişimi! "Yüksek bir patlama"

Son dakika! Putin'in, Ukrayna'daki savaş tüm hızıyla devam ederken olası bir suikast girişiminde saldırıya uğradığı iddia edildi.

Emine Özfalcı
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Son dakika | Putin'e suikast girişimi! "Yüksek bir patlama"

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberinde, Kremlin'den kaynaklara göre, Vladimir Putin'in limuzini, Ukrayna'daki savaş tüm hızıyla devam ederken olası bir suikast girişiminde saldırıya uğradığı söylendi.

Lidere yakın kaynakların iddiasına göre, Rus liderin arabasına sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptı.

Putin'in limuzini, cumhurbaşkanı zarar görmeden güvenli bir yere götürüldü - ancak güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia ediliyor.

General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki kişinin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildi.

Kremlin karşıtı kanal, Putin'in güvenlik korkuları arasında yemyeşil bir konvoyda resmi konutuna geri döndüğünü iddia ediyor.

"Yedek" konvoyun beş zırhlı araçtan oluştuğu ve Putin'in üçüncü olduğu iddia ediliyor.

Son dakika | Putin'e suikast girişimi! Yüksek bir patlama

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