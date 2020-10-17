Son dakika | Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... 9 Ekim'de doğum günü içi organizasyon düzenlenen Rahmi Koç'un burada virüsü kaptığı ifade edildi. Koç'un Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken Koç Holding'den de yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

RAHMİ KOÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç, 9 Ekim 1930 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimini tamamladı. Askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1958 yılında Ankara'da, Otokoç şirketinde çalışmaya başladı.

1960 yılında Koç Topluluğunu Ankara'da temsil eden Koç Ticaret'e geçiş yapan Rahmi Koç, 1963 yılında kurulan Koç Holding'in Ankara'da bulunan şirket merkezinin 1964 senesinde İstanbul'a taşınmasıyla birlikte İstanbul'a taşınarak Koç Holding A.Ş Genel Koordinatörü oldu.

Bundan sonra sırasıyla 1970 yılında İcra Kurulu Başkanı, 1975 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980 yılında İdare Kurulu Başkanı oldu.

30 Mart 1984 tarihinde merhum Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılınca, Rahmi Koç Başkan seçildi. 4 Nisan 2003 tarihinde emekli olunca büyük oğlu Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Rahmi Koç bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı aldı.