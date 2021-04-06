SON DAKİKA! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! Son dakika haberi... İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

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Son dakika haberi... İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü