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Son dakika | Rekabet Kurulu, Whatsapp hakkında kararını verdi

Son dakika haberi...Rekabet Kurulu, Whatsapp'ın tartışmaya neden olan Gizlilik Sözleşmesine ilişkin olarak başlattığı soruşturma kapsamında kararını açıkladı.

Son dakika | Rekabet Kurulu, Whatsapp hakkında kararını verdi

Whatsapp'ın Türkiye ve  çeşitli ülkelerde uygulanmasına karar verdiği Gizlilik Sözleşmesi hakkında soruşturma başlatan Rekabet Kurulu kararını açıkladı. Whatsapp hakkında geçici tedbir kararı alındı, karara itiraz etmek isteyen Facebook yetkilileri 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerine başvurabilecek.

Kurulun yayınladığı karara ilişkin sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

" Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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