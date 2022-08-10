Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!

Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!

Son dakika! Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir dahil pek çok şehirde vatandaşın bir numaralı ulaşım aracı haline gelen martı scooterlarla meydana gelen ölümlü kazalar özellikle son aylarda artış göstermiş; kazaları bilimsel tıp dergilerine konu oldu.Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!

KARARA BAĞLANDI

Martı İleri Teknoloji AŞ’nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Elektriksel bir donanımdan oluşan martı scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına kısa sürede girerken, meydana gelen kazalar da dikkat çekiyor.

Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!

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