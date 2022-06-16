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  3. Son dakika | Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı!

Son dakika | Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı!

Son dakika... Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladığı Portekizli futbolcu Bruma, sağlık kontrolleri sonrası sarı lacivertli takımla sözleşme imzaladı. 

Sarı lacivertli kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Son dakika | Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı!

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor;  Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

 

 

 

Son dakika | Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı! Son dakika | Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı! Son dakika | Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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