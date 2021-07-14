Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandıSon dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!14 Temmuz 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!Biontech iki doz arası kaç gün? | Biontech 2. doz ne zaman?Sinovac iki doz arası kaç gün? | Sinovac 2. doz ne zaman?Bakan Koca duyurdu! İki doz arası süre düşürüldüMegastar Tarkan'dan çarpıcı paylaşım: Kader değil, katliam!Bir müjde daha! Bakan Soylu açıkladı: 28. buluşma gerçekleştiriliyorTrabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
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  3. Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika haberi... Rize'de meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanda 3 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika haberi... Rize'de sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Rize Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert’ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

3 BAKAN YAŞANAN SEL SEBEBİYLE BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidiyor.

{TITLE_STRIP}Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı

Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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