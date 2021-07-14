Son dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!

Son dakika haberi... Rize'de sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Rize Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert’ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

3 BAKAN YAŞANAN SEL SEBEBİYLE BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidiyor.

Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı