Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika... Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken savaşın mağdurları olan sivillerin tahliyelerinin gerçekleştirildiği Donetsk bölgesindeki Kramatorsk tren garına Rus ordusu tarafından küme şarjlı İskender füzesi fırlatıldı. Saldırıda 30'dan fazla sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı.

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı.

Detaylar gelecek...

At least 30 killed, 100 wounded in the Russian missile strike into Kramatorsk railway station – Official pic.twitter.com/AQLhVXlG3f