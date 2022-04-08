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  3. Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika... Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren garına düzenlediği füze saldırısında 30'dan fazla sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı.

Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika... Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken savaşın mağdurları olan sivillerin tahliyelerinin gerçekleştirildiği Donetsk bölgesindeki Kramatorsk tren garına Rus ordusu tarafından  küme şarjlı İskender füzesi fırlatıldı. Saldırıda 30'dan fazla sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı.

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı.

Detaylar gelecek...

 

 

Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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