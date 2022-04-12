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  3. Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya soğuk duş! Ukrayna'yız zor günler bekliyor: "Operasyon başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz"

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya soğuk duş! Ukrayna'yız zor günler bekliyor: "Operasyon başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz"

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonlar için," Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz" dedi.

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya soğuk duş! Ukrayna'yız zor günler bekliyor: "Operasyon başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz"

Son dakika... Rusya'nın 24 Mart'ta başlayan ve devam eden Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlar için konuşan devam ederken ülkenin Uzak Doğusundaki Vostochny Uzay Üssü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Devlet Başkanı Putin " Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz" dedi.

Putin, "Askeri operasyonun amacına ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneğimiz yoktu. " ifadelerini kullandı. 

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"DÜNYANIN GERİ KALANINDAN İZOLE OLMA PLANIMIZ YOK"

Putin şunları kaydetti:

"Dünyanın geri kalanından izole olma planımız yok. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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