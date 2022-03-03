Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tedirgin etti: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgallerde 8.güne girilirken saldırılarda 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti, Rus ordusu birçok kritik nokta ve şehir merkezlerini bombaladı. Saldırıların ardından dünya harekete geçerek Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulayarak sindirme politikasına girişti. Yaptırımlar sonrası Rus ekonomisi ciddi hasar alırken, bu durum zenginlerin geleceğini de etkilemeye başladı. Rusya'nın atacağı adımlar merak edilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir. Batılılar nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir. Durum şu, bizi duyuyorlar ama aslında dinlemiyorlar. Dolayısıyla ben bir kıyaslama yapmak istiyorum. Mutlak iyiyi düşünmemiz gerekiyor ve mutlak iyinin bu yok edilen haklar üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ben eminim tarih neler olduğunu bize gösterecek.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Eminim duygularınız değişecek ve Batılı ortaklarımız diyalog yolunda devam etmek isteyecekler. Krizde çözüme ulaşacağımızdan şüphem yok.

"PUTİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANIYOR"

Başkan Putin son haftalarda detaylı yorumlar yaptı bizim konumuza ilişkin. Bu anayasal güçlerle tamamen uyumlu. Rusya Devlet Başkanı anayasal haklarını kullanıyor. Her hafta toplantılar yapıyoruz. Karar mekanizması tam olarak bu şekilde işliyor.

NÜKLEER SAVAŞ

Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli. Lütfen dikkatli olun ve yapılan açıklamalara bakın. İlk olarak NATO Genel sekreteri bir Belçika propagandası yaptı. Doğu kanadına nükleer gücün konuşlanması söz konusu olabilir denildi. Zelenski'nin de burada açıklamaları söz konusu. Kendisi 'Nükleer silahlardan ayrılıyoruz' dedi.

Fransa şu açıklamada bulundu, Başkan Putin'in açıklamalarına göndermede bulunarak nükleer silahları değerlendiriyoruz dedi. Sayın Truss da buna katıldı ve Rusya ile mücadeleye hazırız dedi. Bu soruyu kendi başkanıza sorun. Sayın Biden da yaptırım dışındaki seçenek 3. Dünya Savaşı olur bu da nükleer savaş olur dedi. Biz provokasyona karşıyız kendi liderlerinizden gelen açıklamalara bakın.

"NEONAZİLER UKRAYNA'DA NELER YAPIYOR, BUNU DÜNYA BİLMİYOR"

Bir kağıttan okuyup alıntı yapıyorsunuz. Ben bu konuda bir yorum yapamam. Avrupa'nın söylemlerine bakarsanız. Tüm medyayı kapatıp Rusya'dan bilgi alınmamasını istiyorlar. Neonaziler Ukrayna'da neler yapıyor, bunu dünya bilmiyor. Donbass'tan yeterli bilgi akışı yok.

"ŞU AN UKRAYNALILAR SİVİLLERİ KULLANMAYI ÇALIŞIYORLAR"

Ukraynalı vatandaşların ellerindeki malları neonaziler kundaklıyor. Elimizde çok fazla bilgi var. Şu an Ukraynalılar sivilleri kullanmayı çalışıyorlar. Ukrayna'dan kaçmaya çalışan insanları almayan yerler var. Dün bir öğrenci öldü, görüntüleri gördük. Sanki Ukrayna'dan Rusya'yı kullanarak kaçmaya çalışıyorlar. Sitemizi takip ederseniz katliamı gerçekleştiren neoznazilerin olduğunu görürsünüz.

NATO İLE SÜRDÜRÜLEN GÖRÜŞMELER

Astana görüşmeleri ve Avrupa'da yapılan tüm görüşmelerde söyledim. Rusya ile NATO arasındaki görüşmelerde de güvenliğimiz konusundaki endişelerimizi konuştuk. NATO'nun bu bölgede üstünlük kurmasını istemediğimizi söyledik.

Astana görüşmeleri ve Avrupa'da yapılan tüm görüşmelerde söyledim. Rusya ile NATO arasındaki görüşmelerde de güvenliğimiz konusundaki endişelerimizi konuştuk. NATO'nun bu bölgede üstünlük kurmasını istemediğimizi söyledik.

ZELENSKİ BİR NAZİ Mİ? AİLESİ DE KATLİAMDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

"Zelenski'nin böyle bir topluma nasıl başkanlık yaptığını açıklayamayız. Zelenski kendi kişisel korumalarını devreye soktu. Bu kişiler sabotajlar için sürekli eğitim alıyorlar. Büyükbabasının da kim olduğunu biliyoruz. Zelenski'nin savunduğu yasalara bir bakın. Küresel vatandaşlıktan bahsediyor. Ruslardan hiç bahsetmiyor bile. Bir başkan nasıl bir Rus dilini yasaklayabilir. Rusçayı günlük yaşamdan da silmeye çalışıyor. Lütfen Ukrayna'da neler yaşandığına bakın. Resmi dilleri var ama Ruslar kendi ana dillerini kullanamıyorlar."

BATI MEDYASINA DONBASS ELEŞTİRİSİ

"Donbass bölgesinde yaşananlara Batı medyası sessiz kalıyor. Bu konuda biraz daha bilgi edinin yalnızca Amerikan medyası ile yetinmeyin."

9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama bulundu. Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 42 roketatar sistemi, 374 araç, 60 yakıt aracı, 11 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

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