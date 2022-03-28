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  3. Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'de yapılacak olan müzakereler için açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz

Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'de yapılacak olan müzakereler için açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da yapılacak olan Rusya - Ukrayna müzakerelerine ilişkin olarak," Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'de yapılacak olan müzakereler için açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta taraflar arasında barış müzakerelerinin yürütülmesi için diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Putin ile yaptığı görüşme sonrası iki ülkenin heyetlerinin İstanbul'da müzakere yapması konusunda karar aldı.

LAVROV: MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YENİDEN BAŞLAYACAK

Bu konuya ilişkin olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamada bulunarak, " Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi. 

Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'de yapılacak olan müzakereler için açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz

PESKOV: GÖRÜŞMELERE KARAR VERİLMESİ BİLE ÖNEMLİDİR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” dedi.

Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'de yapılacak olan müzakereler için açıklama: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşme sonrası iki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Heyetler bugün veya yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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