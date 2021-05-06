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  3. SON DAKİKA! Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan Sputnik V açıklaması!

SON DAKİKA! Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan Sputnik V açıklaması!

Son dakika... Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından Sputnik V aşısına ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan Sputnik V açıklaması!

Son dakika... Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı tescillendiği belirtilerek, “Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurur. Aşının etkinlik düzeyi, immunizasyondan 28 gün sonra yüzde 79.4 oldu. Yaklaşık yüzde 80 kadar olan etkinlik oranı, iki doz olarak uygulanması gereken birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek” ifadeleri kullanıldı.

FİYAT 10 DOLARIN ALTINDA OLACAK

5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin kişi üzerinde denenen aşı ile ilgili çalışmalar Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana başta olmak üzere birden fazla ülkede yürütüldü. Hızlı tedarik sorununu çözmesi için  aşının tek dozunun 10 dolar altında satılması beklentiler arasında yer alıyor.

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