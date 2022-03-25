Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon 30.günde devam ederken Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı." denildi.

Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde

(Savaşta) Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana Bin 351 Rus askeri hayatını kaybetti, 3 bin 825 asker yaralandı. "

Detaylar gelecek...