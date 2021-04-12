Son dakika | Rusya, Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı aldı!

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Golikova, koronavirüs salgını dolayısı ile çeşitli önlemler alınacağını belirtti. Golikova, yaptığı açıklamada "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak" dedi.

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.