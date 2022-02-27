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Son dakika! Rusya ve Ukrayna'dan müzakere açıklaması! Görüşmeler İstanbul'da olabilir!

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırının 4. gününe girilirken taraflardan müzakere açıklaması geldi. Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise müzakere platformu olarak İstanbul'u işaret etti.

Son dakika! Rusya ve Ukrayna'dan müzakere açıklaması! Görüşmeler İstanbul'da olabilir!

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı dördüncü gününe girerken çatışmalar sürüyor. Şehrin birçok noktasından silah ve patlama sesleri duyulurken bir yandan da iki ülke arasında müzakere çalışmaları da devam ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Belarus'un tarafsız olmadığını belirterek müzakere için Varşova, İstanbul, Bakü ve Budapeşte'yi önerdi.

MÜZAKERE İÇİN BELARUS'A GİDİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirterek, "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız. " açıklamalarında bulundu.

Son dakika! Rusya ve Ukrayna'dan müzakere açıklaması! Görüşmeler İstanbul'da olabilir!

"MÜZAKERE İSTANBUL'DA OLABİLİR"

Zelenski de müzakere konusunda yaptığı açıklamada "Rusya Belarus üzerinden saldırmasaydı müzakere için görüşebilirdik. Minsk müzakere platformu olamaz. Varşova, İstanbul, Bakü veya Budapeşte olabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Rusya ve Ukrayna'dan müzakere açıklaması! Görüşmeler İstanbul'da olabilir!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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