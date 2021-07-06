SON DAKİKA! Rusya'da An-26 tipi uçaktan kötü haber: İrtibat kesildi! En az 28 kişiyi taşıyor!

Son dakika haberi... Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

ÇOCUKLAR DA VAR

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Yolculardan bazılarının çocuk olduğu kaydedildi.

ACİL SERVİS AÇIKLADI: DENİZE DÜŞTÜ

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Rusya Acil Servisi uçağın denişe düştüğünü tespit etti.