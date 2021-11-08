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  3. Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi!

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kritik 'sis' açıklaması yolculuk yapacak olan vatandaşlarla paylaşıldı. Açıklamada, uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltılma yapılacağı yer aldı.

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi!

Son günlerde İstanbul'da etkisini gösteren sis, bir çok seferin iptal edilmesine yol açmıştı. Bir süre hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada, uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı bildirildi.

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi!

TOPLANTI SONRASI DUYURU YAPILDI

İstanbul'u etkisi altına alan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır.

Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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