SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan Koronavirüs takvimini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 99 artarak 2 bin 805'e, vaka sayısının ise 2 bin 357 artarak 110 bin 130'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 30 bin 177 test yapıldı ve 2 bin 357 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 99 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e, vaka sayısı ise 2 bin 357 artarak 110 bin 130'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YİNE VAKA SAYISINI GEÇTİ

Öte yandan, 26 Nisan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını yine geçti. Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 558 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a yükseldi.

Bakan Koca'nın sürece dair yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"SON 20 GÜN İÇİNDE YENİ VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN"

"Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OwvvlGYiLm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

KALABALIK İFTAR SOFRALARI İÇİN UYARDI

"Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar."