Son Dakika | Bakan Koca, 20-26 Kasım haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan 10 il Son Dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasında 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Haritaya göre vaka sayısı en çok artan 10 il ( Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne) oldu.

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Son Dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım arasındaki haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." İllere göre vaka sayısı yükselen iller: 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne. 20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/QI07NSj6lj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021 koronavirüs tablosuHaftalık Vaka sayısı