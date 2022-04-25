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  3. Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşiyor!

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşiyor!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilim Kurulunun yarın toplanacağını açıkladı.

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşiyor!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilim Kurulunun yarın toplanacağını açıkladı.

İşte Koca'nın o paylaşımı;

“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşiyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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