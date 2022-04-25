Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşiyor!
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilim Kurulunun yarın toplanacağını açıkladı.
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilim Kurulunun yarın toplanacağını açıkladı.
İşte Koca'nın o paylaşımı;
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”
-
Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.