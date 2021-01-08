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  3. SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: O şehirlerde yüzde 60'a varan düşüş

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: O şehirlerde yüzde 60'a varan düşüş

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu."

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: O şehirlerde yüzde 60'a varan düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, salgınla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." bilgisini paylaştı.

 

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: O şehirlerde yüzde 60'a varan düşüş

"BUNDAN SONRA EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ AŞI"

Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerini kullandı.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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