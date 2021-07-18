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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 1 haftada 5 milyon 557 bin aşı uygulandı!

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 1 haftada 5 milyon 557 bin aşı uygulandı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 1 haftada 5 milyon 557 bin aşı uygulandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin yer alan güncel verilere göre, 18 Temmuz Pazar günü saat 19.45 itibarıyla Türkiye'de uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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