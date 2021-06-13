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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 20 milyon 16 bin 614 oldu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 20 milyon 16 bin 614 oldu

Son dakika haberi... Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 20 milyon 16 bin 614 oldu

Son dakika haberi... Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz koronavirüs aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1), Ordu (68,39), Niğde (67,56),

Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28), Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57),

Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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