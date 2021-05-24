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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde paylaşılan anlık verilere göre, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz koronavirüs aşı sayısı 16 milyon 57 bin 244, ikinci doz aşı 12 milyon 8 bin 440 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 65 bin 684 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 705 bin 583, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 907 bin 385, toplam 4 milyon 612 bin 968, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 319 bin 291, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 392, toplam 2 milyon 329 bin 683, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 75 bin 119, ikinci doz aşı sayısı 835 bin 164, toplam 1 milyon 910 bin 283 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 205 bin 382 Kovid-19 aşısı yapıldı.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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