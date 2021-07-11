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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Son bir haftada toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Son bir haftada toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Son bir haftada toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin yer alan güncel verilere göre, 11 Temmuz Pazar günü saat 19.45 itibarıyla Türkiye'de uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

37 milyon 703 bin 238 kişiye ilk doz, 17 milyon 160 bin 571 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Son bir haftada toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı

10 TEMMUZ VERİLERİ

10 Temmuz'da 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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