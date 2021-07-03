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  3. SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kovid-19'u atlatanlara tek doz aşı yapılacak!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kovid-19'u atlatanlara tek doz aşı yapılacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın yeni aldığı karara göre KOVİD-19'a yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada da hastalığı atlattıktan 3 ay sonra aşı olunacağı belirtilmişti.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kovid-19'u atlatanlara tek doz aşı yapılacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın yeni aldığı karara göre KOVİD-19'a yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi.

Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi.

Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.

Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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