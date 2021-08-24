Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 90 milyonu aştı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı yaşının 12'ye kadar indiği ülkemizde aşılama çalışmalarında uygulanan doz sayıları her gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının aşılamadaki son durumu gösteren verileri anlık paylaştığı https://covid19asi.saglik.gov.tr/ de yer alan bilgilere göre saat 13.51 itibarıyla 43 milyon 533 bin 559 birinci doz, 35 milyon 483 bin 978 ikinci doz, 10 milyon 969 doz bin 168 doz üçüncü doz olmak üzere uygulanan doz sayısının toplamı 90 milyon 6 bin 705 doz oldu.