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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 90 milyonu aştı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 90 milyonu aştı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan doz sayısı 90 milyonu aştı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 90 milyonu aştı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı yaşının 12'ye kadar indiği ülkemizde aşılama çalışmalarında uygulanan doz sayıları her gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının aşılamadaki son durumu gösteren verileri anlık paylaştığı https://covid19asi.saglik.gov.tr/ de yer alan bilgilere göre saat 13.51 itibarıyla  43 milyon 533 bin 559 birinci doz, 35 milyon 483 bin 978 ikinci doz, 10 milyon 969 doz bin 168 doz üçüncü doz olmak üzere uygulanan doz sayısının toplamı 90 milyon 6 bin 705 doz oldu. 

Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 90 milyonu aştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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