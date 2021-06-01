Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı' açıklaması: 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşılan anlık verilere göre, 1 Haziran Salı günü saat 19:45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz 12 milyon 582 bin 543oldu.

Böylelikle toplam doz miktarı, birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.

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