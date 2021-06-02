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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde koronavirüs aşısına ilişkin yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran Çarşamba günü saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 830 bin 82, ikinci doz aşı 12 milyon 670 bin 665 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 500 bin 747 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 824 bin 447, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 12 bin 914 ve toplamda 4 milyon 837 bin 361, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 377 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 605 ve toplamda 2 milyon 440 bin 91, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 110 ve toplamda 2 milyon 16 bin 325 doz olarak kayıtlara geçti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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