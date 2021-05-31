Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde koronavirüs aşısına ilişkin paylaşılan verilere göre koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

Türkiye'de bugüne dek 29 milyon 60 bin 863 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 16 milyon 581 bin 885 kişiye ilk doz, 12 milyon 478 bin 978 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.