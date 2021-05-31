Türkiye - Gine hazırlık maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiHafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyorSon dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 60 bin 863'e ulaştıTürkiye - Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? İlk 11'lerAK Partili Göksu'dan CHP'li İBB yönetimine tepki: Her toplantıda gündeme getirilmesi komik hale geldiSon dakika | MSB açıkladı: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandıYüzleri gülümseten olay! Ailesine kızdı, evlerinin arka bahçesini kazarak yeraltında kendine ev inşa ettiKarısını taciz ettiğini öne süren adamı doğduğuna pişman etti: Kadın kıyafetiyle sokakta gezdirip sopayla dövdü!Çılgın sayısal loto sonuçları 31 Mayıs 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 31 Mayıs 2021 (MPİ)
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde koronavirüs aşısına ilişkin paylaşılan verilere göre koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

Türkiye'de bugüne dek 29 milyon 60 bin 863 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 16 milyon 581 bin 885 kişiye ilk doz, 12 milyon 478 bin 978 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT