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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: Son 1 haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: Son 1 haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüsle mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması: Son 1 haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin güncel veriler açıklandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan Türkiye Koronavirüs aşı tablosuna göre; 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 35 milyon 889 bin 368 olurken; 2. doz uygulanan kişi sayısı 15 milyon 663 209'a ulaştı. Yapılan toplam aşı sayısı ise 52 milyon 620 bin 495 oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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