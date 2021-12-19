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  3. Son dakika | Sağlık çalışanına şiddet! Bakan Koca açıkladı: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Son dakika | Sağlık çalışanına şiddet! Bakan Koca açıkladı: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Didim Devlet Hastanesinde görevli bir hekime adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendiğini belirtti. Bakan Koca, başlatılacak yasal sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı

Son dakika | Sağlık çalışanına şiddet! Bakan Koca açıkladı: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarının sık sık şiddete maruz kalıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ve basında yer alan haberlere bir yenisi daha eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Didim Devlet Hastanesinde görevli bir hekime adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendiğini ifade etti.

"GÖREVLİ HEKİME, AĞIR ŞİDDET SUÇU İŞLENDİ"

Paylaşımında failin serbest bırakıldığını belirten Bakan Koca, yasal sürecin başlatılacağını ve bu konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız."

Son dakika | Sağlık çalışanına şiddet! Bakan Koca açıkladı: Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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