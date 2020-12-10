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  3. Son dakika... Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüse yenik düştü

Son dakika... Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüse yenik düştü

Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika... Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre, Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Mustafa Erkanat, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte korona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat'ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 Kasım'dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım'ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.

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MUSTAFA KEMAL ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 

1984'te Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı. 

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Halen YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Onur Çelik
Spor Editörü


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