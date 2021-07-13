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  3. SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun kamuoyu ile paylaştığı verilere göre, sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 artış gösterdi.

SANAYİNİN ALT SEKTÖRLERİ

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 yükseldi.

SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 39,5 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyordu. Mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 38,8 artacağını öngörülmüştü.

SON DAKİKA! Sanayi verileri açıklandı: Aylık yüzde 10,3 yıllık yüzde 40,7 yükseliş!

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık Ortalama

2018

11,7

9,5

7,4

5,9

6

2

5,2

1,7

-3,7

-6,2

-7

-9,8

1,3

2019

-7,6

-5

-1,8

-4

-1,7

-3,2

-1,2

-4

3,4

3,9

4,9

9,1

-0,5

2020

7,8

8,2

-1,6

-31,4

-18,9

0,3

4,5

10,6

8,1

10,4

11,1

9,1

1,6

2021

11,3

8,9

16,9

66,3

40,7

        

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık Ortalama

2018

12,5

9,4

6,6

4,3

6,5

2

7,5

-11,3

3,8

-4,8

-7

-9,9

1,1

2019

-7,5

-5

-4,6

-1,2

-0,1

-9,5

-0,4

-1,7

4,1

2,8

4,1

10

-0,6

2020

7,6

11,3

-0,9

-31,1

-30,5

17,7

-0,6

16,2

11,3

9,6

8,7

12,3

2,2

2021

7,4

5,9

20,2

65,5

39,5

        

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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