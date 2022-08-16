Son dakika | Şanlıurfa'daki hain saldırı cezasız kalmadı! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda Top.Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık bölgede tespit edilen hedeflerin ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Şanlıurfa'daki hain saldırı cezasız kalmadı! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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