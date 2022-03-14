Son dakika! Saran Group yayın ihalesi teklifini açıkladı! "TFF'ye teslim ettik..."

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in önümüzdeki sezondan itibaren hangi yayıncı grubuyla yola devam edeceği merakla beklenirken, TFF'nin görüştüğü adaylardan biri olan Saran Group açıklama yaptı.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Saran Group son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

SÖZLEŞMELER TFF'YE TESLİM EDİLDİ

Saran Group'tan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00`ye kadar süre tanınmıştır.

Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz.

"SÜPER LİG TV'NİN ARKASINDAYIZ"

ihale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız.

Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.