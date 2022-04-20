Son dakika! Savcılık Ekrem İmamoğlu için 4 sene 1 ay hapis cezası istedi! Son dakika! Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi

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