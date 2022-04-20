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  3. Son dakika! Savcılık Ekrem İmamoğlu için 4 sene 1 ay hapis cezası istedi!

Son dakika! Savcılık Ekrem İmamoğlu için 4 sene 1 ay hapis cezası istedi!

Son dakika! Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi

Son dakika! Savcılık Ekrem İmamoğlu için 4 sene 1 ay hapis cezası istedi!

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı. İBB Başkanı'nın davasında inceleme sonucunu açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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