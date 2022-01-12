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Son dakika | Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

Son dakika | Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır.

Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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