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  3. Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak TFF Başkanı seçildi.

Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonunun Olağanüstü Seçimli  ve Olağan Mali Genel Kurulu, bugün Ankara'da  JW Marriott Oteli'nde toplandı. Saat 10.00'da yapılan kurula  TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katılıyor.

Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

219 DELEGE KATILDI

219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak yaptı.

Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

SERVET YARDIMCI VEDA ETTİ, YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın konuşması sonrası genel kurulda başkanlık seçiminin oylamasına geçildi. Tek aday olarak seçime giren Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu aldı. 

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, seçimde oy kullanmadı. 

Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

{TITLE_STRIP}Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Büyükekşi hangi takımlı?

Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olduSon dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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