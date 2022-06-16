Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak TFF Başkanı seçildi.

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