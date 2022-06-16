Son dakika | Seçime tek aday olarak girmişti! Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak TFF Başkanı seçildi.
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonunun Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, bugün Ankara'da JW Marriott Oteli'nde toplandı. Saat 10.00'da yapılan kurula TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile delegeler katılıyor.
219 DELEGE KATILDI
219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak yaptı.
SERVET YARDIMCI VEDA ETTİ, YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ
TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın konuşması sonrası genel kurulda başkanlık seçiminin oylamasına geçildi. Tek aday olarak seçime giren Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu aldı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, seçimde oy kullanmadı.
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Büyükekşi hangi takımlı?