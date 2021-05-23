Eda Taşpınar'ın cesur pozu olay oldu: Üstsüz güneşlendi!SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındıBursa'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandıKademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetimProf. Dr. Orhan Şen'den yeni hafta ile ilgili kritik uyarı! Aşırı sıcaklık ve sağanak yağışlara dikkatMehmet Ali Erbil'le aşk yaşadığı konuşulan Funda Aksu'dan şok açıklama!Hindistan'da yeni salgın Siyah Mantar: 219 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda hastanın gözleri alındı!Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktıSamsun'da etkili olan sağanak trafiği aksattı!Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

SON DAKİKA! Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin Fethiye'de bir villada düzenlediği operasyonda Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya yapılan operasyonda  Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan adli arama izni talep edildi.

SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

RUHSATSIZ TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker’in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker, Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi”  demişti. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT